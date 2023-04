Putin rozhodl o válce s Ukrajinou už rok před invazí. Mstil se

„Nechápal, v jakém stavu je armáda, a bylo to pro něj zajímavé. Věřil, že Putin ví něco, co on neví, a skutečně si myslel, že to nebude o moc složitější než anexe Krymu,“ řekl zdroj označený jako dávný přítel Putina. Bývalý kremelský představitel pak portálu Vjorstka sdělil, že prakticky celá politická i vojenská ruská elita je proti válce. Vysocí úředníci ale zároveň přiznávají, že musí pracovat „jako jeden tým“.