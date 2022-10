Putin jadernou zbraň na Ukrajině nepoužije, domnívá se Biden

Podle amerického prezidenta by vyhrožování nasazením jaderných zbraní do konfliktu mohlo mít strašlivé dopady v případě chyby či špatného odhadu reakce na tento krok. „Špatný dohad se může stát, a nikdo si nemůže být jistý, co by se (v případě použití jaderné zbraně) stalo,“ dodal Biden, který nechtěl upřesnit reakci USA a spojenců v případě, že by Rusko takový krok udělalo.