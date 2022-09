Pugačovová čelí v Moskvě invektivám. Kvůli manželovi

Přestože se Pugačovová dosud osobně k válce na Ukrajině nevyjadřovala, její kritici mají za to, že zemi „zradila“, když s rodinou odjela do ciziny. Vadí jim ale hlavně to, že její o 27 let mladší manžel Maxim Galkin, populární komik a moderátor, kterého si vzala před 11 lety, se stal jedním z hlavních odpůrců ruského tažení na Ukrajině.