Progresivisté v Kongresu USA stáhli dopis Bidenovi navrhující diplomatické jednání s Ruskem

Biden by měl podle nich navázat přímé jednání s Ruskem a podpořit urovnání konfliktu výhodné pro všechny strany, píše se dále v dopisu.

Mnozí členové Kongresu dopis zkritizovali. Poukazovali na to, že Rusko o diplomacii nestojí a rozumí podle nich jen síle, a Ukrajina s ním proto vyjednávat nemá. Rozčílil je i vzhledem k tomu, že informace o něm vyšly najevo krátce před listopadovými doplňovacími volbami do Kongresu.

Člen Sněmovny reprezentantů Ro Khanna uvedl, že podporuje dodávky zbraní Ukrajině a bude v tom pokračovat, aby „byla schopna čelit Putinově brutální agresi“. Zároveň však považuje za svoji povinnost dělat vše pro snižování nebezpečí jaderné války a pro vyjednání dohody, která by vedla ke spravedlivému míru.

Spekulace se pojí i s blížícími se volbami do Kongresu a případnou výhrou Republikánské strany. Podle analýzy agentury Reuters by sice republikáni podporu pro Ukrajinu úplně nestopli, zřejmě by ji ale omezili. Když v květnu Sněmovna reprezentantů hlasovala o dalších 40 miliardách dolarů pro Ukrajinu; všech 57 hlasů proti bylo právě od republikánů.