Při zemětřesení v západním Afghánistánu zemřelo přes 2000 lidí

Sobotní zemětřesení v západním Afghánistánu má více než 2000 obětí. Dalších více než 9000 lidí bylo zraněno. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje ministerstva pro katastrofy. Zemětřesení je tak jedno z nejsmrtelnějších v zemi za posledních 20 let.

V Herátu po zemětřesení vypadlo telefonní spojení, což ztěžuje získání podrobných informací z postižených oblastí, upozornila AP. Videa na sociálních sítích ukazují stovky lidí v ulicích před jejich domy a úřady ve městě Herát. Vládnoucí hnutí Tálibán vyzvalo místní organizace, aby co nejdříve dorazily do oblastí postižených zemětřesením a pomohly odvézt zraněné do nemocnice, poskytly přístřeší lidem bez domova a doručily potraviny těm, kteří přežili. Bezpečnostní složky by měly využít všechny své zdroje k záchraně lidí uvězněných pod troskami.