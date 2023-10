Porod v Pásmu Gazy: za zvuků ostřelování a s výpadky proudu

Israel Gaza: Giving birth amid shelling and power cuts https://t.co/6vTYPa5jUA

„Situace byla těžká,“ vysvětlila v hlasové zprávě. „V noci jsme nespali. Hodně se ostřelovalo a my jsme museli jít na jiné místo. Těhotné ženy jako já by měly chodit na procházky, ale kvůli válce nemůžeme chodit ven ani pro jídlo,“ objasnila v další zprávě.

V pátek 13. října začala Amadová rodit. Původně se chystala do velké nemocnice Šífa v Gaze. Když se ale dozvěděla, že je toto zařízení přetížené, odjela do menší nemocnice Avda v Nusajrátu uprostřed Pásma Gazy. Ale už jen dostat se tam bylo těžké. V bolestech a se začínajícím porodem se snažila najít někoho, kdo by ji odvezl. „Taxikáři se bojí a sanitky nemají čas na rodící ženu,“ vysvětlila. Hodiny porodu popsala jako těžké a děsivé.