Polsko prokopalo Viselskou kosu. Náklady se vrátí za tisíc let

Kanál budovaný přes Viselskou kosu v letech 2019–2022 stál 2 miliardy zlotých (10,4 miliardy korun). Budou jím proplouvat i plavidla dlouhá až 100 m a široká 20 metrů s maximálním ponorem 4,5 metru. Aby ale tyto lodě mohly plout dále do vnitrozemí už existujícím 23 kilometrů dlouhým kanálem do Elblagu a Gdańského zálivu, bude ho třeba prohloubit na 5 metrů, což bude stát dalších 210 milionů zlotých (1,1 miliardy korun).

Poté, co nejen ekologové, ale i představitelé samospráv vystoupili s kritikou vlády, že průplav bude vysoce nerentabilní, a navíc bude ohrožovat okolní faunu a flóru, prezident Duda v sobotním vydání Rzeczpospolité zdůraznil, že „nejde o to, aby novým kanálem proplouvaly největší lodě. Od toho máme v Polsku jiné přístavy. Tady šlo o symbol a uskutečnění této investice, což bylo velké vítězství“. Kaczyński zase uvedl, že tato stavba je zároveň projevem „celoplošného patriotismu a suverenity Polska“.

„Náklady na tuto investici se vrátí tak za tisíc let. Výpočty jsou neúprosné. To skutečně není žert, ale trpká realita,“ uvedl pro TVN24 Wlodzimierz Ryzdzkowski z Katedry dopravy Gdańské univerzity. „Průplav není ničím jiným než turistickou kuriozitou v hodnotě dvou miliard zlotých, kterou způsobil Kaczyńského rozmar. Vláda teď chce, aby dalších dvě stě milionů zlotých na dokončení vodní cesty vynaložily samosprávy, ale ty to odmítají s tím, že by to byly dopředu vyhozené peníze,“ dodal.