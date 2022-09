Podezřelý po útocích v Kanadě krátce po zatčení zemřel, zřejmě vlastní rukou

Policisté nejprve informovali, že objevili a zadrželi Mylese Sandersona po čtyřdenním intenzivním pátrání poblíž města Rosthern v provincii Saskatchewan. Kanadská stanice Global News později s odvoláním na své zdroje uvedla, že Sanderson se policistům vzdal poté, co jeho auto vytlačili ze silnice. Z místa dopadení ho krátce poté ještě živého odvezla sanitka, později ale podlehl zraněním, která si přivodil sám.

V roce 2017 vtrhl do domu své bývalé přítelkyně, prorazil díru do dveří koupelny, zatímco se jeho dvě děti schovávaly ve vaně, a hodil kus kamenného bloku na vozidlo zaparkované venku. O několik dní později se popral v obchodě a vyhrožoval, že zabije zaměstnance a zapálí dům svých rodičů. V roce 2018 v opilosti pobodal dva muže vidličkou a někoho zbil do bezvědomí.