Ward Wilson, ředitel British American Security Information Council v Londýně, řekl, že na rozdíl od dřívějška je situace nevyzpytatelná. „Nevíme, kde leží nepřekročitelné červené linie. Je to jako ruleta. S Putinem jako hlavním hráčem,“ dodal.

Zavolá-li vlast, člověk se musí obětovat. Takové je přesvědčení mnoha a nikdo si je nemusí vynucovat. Nemálo se ztotožňuje s Putinovým náhledem – je to boj matičky Rusi se zdegenerovaným, o to nebezpečnějším Západem.

Právě v tomto ohledu je Kyjev odkázán na pomoc Západu. Ten sice naposledy na setkání G7, sedmi nejvyspělejších ekonomik, přislíbil, že dá, co může, ale sám nemá nazbyt. USA zešestinásobily výrobu 155milimetrových dělostřeleckých granátů. Ze strategického hlediska se chce Západ soustředit na dodávky přesnější výzbroje, která „nespolyká“ tolik munice a lépe zasahuje.

Její sestra, o rok mladší Jekatěrina Tichonovová, která používá příjmení babičky z matčiny strany, jako talentovaná tanečnice akrobatického rock and rollu v roce 2013 se svým partnerem vybojovala na mistrovství světa ve Švýcarsku páté místo. V letech 2013 až 2018 byla vdaná za Kirila Šamalova, syna Putinova dlouholetého přítele.

V letech 2016 až 2020 letěla víc než padesátkrát do Mnichova. Důvodem jejího častého cestování do Bavorska je pravděpodobně muž, s nímž má Tichonovová dlouholetý vztah a zřejmě i dceru: Igor Zelenskyj. Ruský umělec, který přes stejné příjmení není příbuzný s ukrajinským prezidentem, byl do loňského dubna ředitelem Bavorského státního baletu.