„O Rusku jsem si nedělal nikdy velké iluze. Čekal jsem, že se bude snažit ukrást další část Donbasu, ale že zahájí takovouto celoplošnou invazi, to mě překvapilo,“ říká na úvod Alexandr Vondra, europoslanec za ODS a bývalý ministr obrany a zahraničí.

Jedním z důvodů těchto ústupků byly levné zdroje energie. Byla Evropa naivní, co se týče energetické závislosti na ruském plynu? „Nazývejme věci pravými jmény. Němci byli naivní. Poláci se s nimi bavili a z Polska dokonce zaznívaly na německou adresu velmi drsné výroky, že ten Nordstream je vlastně nový pakt Molotov-Ribbentrop,“ nebere si servítky Vondra.

Politika, že vzájemný obchodní vztah přiměje obě strany k lepším diplomatickým jednáním a vztahům, dle Vondry selhala. „Němci si projektovali Rusko takové, jaké by si ho přáli mít, a málo respektovali to, jaké je.“

Přesto, že ještě loni o prázdninách hrozily Evropě katastrofické scénáře, letošní zimu se podařilo relativně dobře zvládnout. „To, díky čemuž se podařilo relativně dobře zvládnout tu krizi, byl relativně tržně udělaný systém podpory, kdy se cena zvýšila a objevily se do té chvíle netušené zdroje. Eufemisticky řečeno, přepláceli jsme nákupčí LNG z celého světa,“ říká Michal Macenauer, ředitel strategie poradenské společnosti EGÚ Brno. I vysoká cena plynu byla stále lepším řešením než nemít plyn vůbec.

Přesto šly ceny rapidně nahoru. „Rok 2022 nám po nějakých třiceti nebo pětatřiceti letech opětovně připomněl, co to je inflace. Takováto inflace byla na západě Evropy v polovině 80. let, u nás nikdy v moderní historii,“ uvedl Petr Zahradník, poradce Evropského hospodářského a sociálního výboru a člen NERV. „Reakce na ni byla relativně efektivní, byť bylo použito nástrojů, o kterých jsem si myslel, že v životě nezažiji v evropském teritoriu,“ dodal Zahradník. Měl tím na mysli cenové stropy a mimořádné daně.