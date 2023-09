O zimě rozhodne El Niňo, propad polárního víru má přinést mráz

Počasí v zimě bude podle webu Severe Weather ovlivňovat pacifický jev El Niňo a polární vír nad Arktidou. Meteorologové očekávají, že první z jevů přinese do Evropy a Severní Ameriky spíše teplé počasí a větší množství srážek. Uprostřed zimy má ale zeslábnout polární vír, což by znamenalo „propad“ ledového vzduchu od severního pólu, který by na oba kontinenty přinesl mráz.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky Husté sněžení (ilustrační foto)