Němka dostala 14 let. Jako členka IS se podílela na utýrání pětileté jezídské holčičky

Jennifer Wenischová byla už v roce 2021 odsouzena k deseti letům vězení, mimo jiné za zločin proti lidskosti zotročením s následnou smrtí. Generální prokurátor však požádal o prodloužení trestu na 14 let. Soud tento rozsudek v úterý potvrdil, informuje německý deník Zeit.de .

Nyní 32letá žena se v roce 2021 přiznala k tomu, že jako členka IS během svého pobytu v Iráku přihlížela k tomu, jak její tehdejší manžel pomalu utýral dítě k smrti. Muž holčičku připoutal na dvoře a nechal ji na žhavém poledním slunci zemřít žízní.

Wenischová pocházející z dolního Saska dítěti nepomohla, prý ze strachu, že by na ni manžel křičel nebo ji udeřil. „Věděla, že dítě bude trpět,“ stojí v obžalobě. Její jednání bylo vedeno „sobeckou pohodlností“. Také přiznala, že držela zbraň u hlavy dívčiny matky, protože ji tak chtěla přinutit, aby přestala plakat nad mrtvou dcerou.

Podle právníka zastupujícího matku utýrané jezídské dívky jde o výjimečný případ. A to kvůli tomu, že žena sledovala smrt své dcery a nemohla nic udělat. Podle něj šlo o krutou genocidu a brutalitu vůči bezbrannému dítěti. „Zabili mi dítě před mýma očima. S tím se nesmířím,“ citoval právník matku zabité jezídky.

Stoupenci IS považovali jezídy za nepřátele, dokonce za uctívače ďábla. V srpnu 2014 spáchal IS genocidu jezídů v irácké oblasti Sindžár, během které byly vyhlazeny celé vesnice. Počty mrtvých se odhadují na tři až pět tisíc. Zatímco muži byli zabíjeni, ženy byly odvlečeny do otroctví.