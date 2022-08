Neměli jsme tak strašit covidem, kritizoval kandidát na britského premiéra Sunak vlastní vládu

„Scénář byl: ‚žádný kompromis přece není, protože když to děláme pro naše zdraví, je to pro ekonomiku dobré‘,“ řekl Sunak s tím, že ministři dostali přesné instrukce, jak mluvit o vedlejších efektech lockdownů.

„Říkal jsem: ‚zapomeňte na ekonomiku – určitě se shodneme, že to, že děti nejsou ve škole, je noční můra‘,“ vzpomíná. „Potom nastalo dlouhé ticho. Byl jsem první člověk, který to řekl. Opravdu mě to naštvalo.“