Německo s okamžitou platností zahajuje kontroly na hranicích s Českem

„Stacionární hraniční kontroly připravujeme. Budou to doplňkové kontroly a my uvidíme, co přinesou,“ avizovala už ve středu rozhlasové stanici Deutschlandfunk Faeserová. Za důležité označila, aby byli policisté po celé délce hranic a ne jen na vybraných přechodech, které by převaděči mohli obejít.