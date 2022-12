Německá bévépéčka Puma mají problémy, armáda zastavila nákup

Severoatlantická aliance se podle ministryně může i nadále spolehnout na to, že „budeme plnit své povinnosti“. Pro potřeby aliančních sil velmi rychlé reakce proto Německo místo původně zamýšlených pum nasadí stroje Marder. „S bojovým vozidlem pěchoty Marder jsme počítali už během příprav, to se ukázalo jako moudré,“ dodala Lambrechtová. Stroje Marder zařazoval bundeswehr do výzbroje od 70. let minulého století a za jejich nástupce si armáda vybrala zmíněné pumy.