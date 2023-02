Na Evropu se žene vichřice. V Česku bude větrná a velmi teplá sobota

Tlaková níže s sebou přináší také vydatné srážky. V Německu by mělo do soboty spadnout kolem 30 litrů na metr čtvereční, píše server týdeníku Focus s odvoláním na německou meteorologickou službu (DWD).

Vítr se uklidní až v neděli, ale do oblasti začne proudit chladný vzduch ze severu a opět by mělo sněžit. Meteorologové předpokládají, že by měly spadnout až čtyři centimetry sněhu. V nižších polohách by měl padat sníh s deštěm.