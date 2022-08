Ministři zahraničí EU v Praze otevřou cestu k zákazu víz pro ruské turisty

Se zákazem víz nesouhlasí ani německý kancléř Olaf Scholz – za ruskou invazi na Ukrajinu podle něj nejsou běžní Rusové odpovědní. Podobně to vidí i šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který bude Gymnichu tento týden předsedat. Ani ten nepovažuje plošné zrušení víz za dobrý krok, zákaz by ale zaměřil na ruské oligarchy.

Češi chtějí díky neformálnímu setkání docílit alespoň zneplatnění tzv. facilitační vízové dohody z roku 2007, ačkoli to nepovažují za dostatečné. I podle vysokých představitelů diplomacie EU jde hlavně o symbolický krok, protože nepovede k plošnému zákazu turistických víz pro Rusy, ale spíše prodlouží a zdraží proces jejich udělování. Přesto by to podle nich byl jasný signál Rusku, že cesty jeho občanů po Evropě v době, kdy napadá Ukrajinu, nejsou vítané.

Podle diplomatů je však možné požadavku baltských států přesto vyhovět, a to rozšířením protiruských sankcí právě o vydávání turistických víz. Díky tomu by ani nebyla potřeba trvalá změna pravidel schengenského prostoru, a sankce by navíc platily jen po určitou dobu. Podle situace by je bylo možné upravit a nezahrnovat do nich humanitární pracovníky nebo studenty.