Zvrat na Slovensku. Matovič je připraven rezignovat

Pokud by SaS odešla z vlády a stala se opoziční stranou, vláda premiéra Hegera by neměla většinovou podporu ve 150členném parlamentu. Po odchodu dvaceti poslanců za SaS by měla vládní koalice OLaNO, Jsme rodina a Za lidi jen 68 hlasů místo potřebných 76.

„Byl by to složitý způsob vládnutí. Menšinová vláda by znamenala už jen agonii, která by hrála do karet Robertu Ficovi (expremiér a předseda opoziční strany Směr-sociální demokracie - pozn. red.),“ řekl k situaci politolog Tomáš Koziak.