Maďarský ministr přiletěl do Běloruska. Je mi jasné, že to schytám, napsal

„Válka na Ukrajině je stále brutálnější a v bojích umírá stále víc lidí. Je potřeba zachraňovat životy lidí, a to je možné jen v míru,“ uvedl na sociální síti šéf maďarské diplomacie.

„Očividně mě mnozí budou za tuto návštěvu kritizovat,“ napsal Szijjártó ke své cestě do Běloruska. „Náš postoj je jednoznačný: komunikační kanály je potřeba udržovat otevřené. Pokud by to tak nebylo, nemohl bych dnes předat výzvu k míru,“ dodal ministr, který jako jeden z mála představitelů vlád členských zemí EU navštěvuje Rusko.