Libyjec obviněný z atentátu nad Lockerbie v roce 1988 je ve vazbě v USA

Spojené státy mají ve vazbě Libyjce, který údajně sestrojil bombu pro atentát na let Pan Am nad skotským městem Lockerbie, při kterém v roce 1988 zemřelo 270 lidí. Uvedla to stanice BBC s odkazem na skotské úřady. USA obvinily Adžílu Muhammada Masúda z účasti na nejkrvavějším teroristickém útoku na britském území před dvěma lety.

Foto: Profimedia.cz Dobový záběr na přední část letadla Pan Am, které se stalo terčem teroristického útoku v roce 1988. Letadlo explodovalo nad skotským Lockerbie a zahynulo při tom 270 lidí.

Článek „Rodiny obětí atentátu nad Lockerbie se dozvěděly, že Adžíla Muhammad Masúd je zadržen ve Spojených státech,“ uvedla skotská prokuratura, která chce spolupracovat na objasnění role Libyjce v atentátu s britskou a americkou vládou. Muž byl považován za experta na výbušniny režimu libyjského diktátora Muammara Kaddáfího a za strůjce výbušného zařízení umístěného na letu společnosti Pan Am z Londýna do New Yorku. Kvůli výbuchu zemřelo 259 lidí na palubě letadla a 11 lidí usmrtily padající trosky. Spojené státy Masúda obvinily z účasti na atentátu v roce 2020. Podle BBC v listopadu kolovaly informace, že podezřelého unesla v Libyi jedna z místních milic. To posílilo spekulace, že muž bude předán americkým úřadům. Noc, kdy vyhaslo 270 životů: Předvánoční atentát v roce 1988 nad Lockerbie Evropa Jediným odsouzeným za atentát z roku 1988 byl důstojník libyjských tajných služeb Abdal Basat Alí Midžrahí. V lednu 2001 dostal doživotí. Midžrahí byl ale v srpnu 2009 propuštěn ze zdravotních důvodů ze skotského vězení do Libye, kde v květnu 2012 zemřel. Incident ve své době způsobil značný rozkol mezi Libyí a západními státy včetně USA, které severoafrický stát obviňovaly například také z útoku na diskotéku v západním Berlíně z roku 1986, při níž zemřeli tři lidé, z nichž dva byli američtí vojáci. Více než 200 dalších lidí utrpělo zranění, mezi nimi asi 50 příslušníků americké armády. Kaddáfího vláda přijala zodpovědnost za útok na letadlo nad Lockerbie až v roce 2003. Libye se dohodla na finanční kompenzaci s rodinami zesnulých výměnou za zrušení sankcí. Administrativa George Bushe mladšího pak v roce 2006 Libyi vyřadila ze seznamu zemí podporujících terorismus a obnovila s ní diplomatické vztahy. Krutý konec Kaddáfího Libyi nestabilizoval Historie