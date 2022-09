Léto v Německu, lijáky ve Španělsku a Portugalsku. Počasí v Evropě ovlivňuje exhurikán Danielle

„Odtamtud vytlačuje teplý vzduch a přináší ochlazení a vydatné srážky,“ popisuje Honsová. Španělsko a Portugalsko čekají od pondělí nejen pád teplot, ale především extrémní deště. Spadnout by mělo 100 až 250 litrů na metr čtvereční. V obou zemích proto hrozí nebezpečí povodní.

V Německu se naopak opět otepluje. V pondělí a úterý by mohly hodnoty dokonce opět vystoupat až k téměř 30 stupňům.

Česko se bohužel na návrat léta těšit nemůže, ačkoliv v úterý se rtuť teploměrů dostane k 24 stupňům Celsia. „Ze severu se do České republiky dostává studený vzduch a ten bude ovlivňovat počasí,“ uvedla Honsová. V úterý začne během dne přibývat oblačnosti a večer se objeví místy déšť. Ještě ve středu by měly být vyšší teploty, ale už bude spíše oblačno, na severu převážně zataženo s deštěm. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C, na severu 20 až 24 °C. Do konce týdne se budou teploty pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia a bude spíše oblačno.