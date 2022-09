Královnina závěť: Nezapomněla na Harryho, Andrew vyjde naprázdno

Královnin vnuk princ Harry s manželkou Meghan by podle informací neměli být v poslední vůli královny opomenuti. Naprázdno by měl ale vyjít její syn princ Andrew, píše Focus.

A jak to bude s architektonickými skvosty Alžběty II.? Hrad Windsor, hrad Sandringham nebo zámek Balmoral, seznam velkolepých staveb je dlouhý. Alžběta II. žila na hradě Windsor. Do usedlosti Adelaide Cottage nedaleko hradu se v srpnu přestěhoval i její vnuk princ William s manželkou Kate a jejich třemi dětmi. Stěhování, o němž se delší dobu hovořilo, v pondělí oficiálně potvrdil Kensingtonský palác.

Nový britský král Karel III. s manželkou Camillou se pravděpodobně přestěhují z Clarence House do Buckinghamského paláce. Nový královský pár by měl mít také nárok na hrad Windsor, ale podle britského listu The Sun Karel III. ho spíše přenechá k užívání Williamovi a jeho rodině.