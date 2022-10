Konzervativci se pokusí sesadit Trussovou

Poslanci Crispin Blunt, Andrew Bridgen a Jamie Wallis veřejně prohlásili, že by Trussová měla odstoupit. Předseda labouristů Sir Keir Starmer pak obvinil Trussovou, že „je v úřadu, ale ne u moci“.

Premiérka ve snaze obnovit důvěryhodnost svého kabinetu nahradila Kwasiho Kwartenga coby ministra financí zkušeným matadorem Jeremym Huntem. Nový správce státní kasy avizoval, že by zemi mohl čekat balíček zvýšení daní a výdajových škrtů, což by znamenalo naprostou otočku ve slibované ekonomické vizi.

Část konzervativních poslanců se obává, že premiérka vůbec neví, co dělá.

Celé léto přitom přes 200 tisíc členů strany hlasovalo v několikakolových volbách, aby zvolili nástupce Borise Johnsona. Z finálové dvojice Rishi Sunak - Liz Trussová nakonec vybrali konzervativci někdejší ministryni zahraničí. Uvedena do úřadu byla v září.

Podle pravidel strany nelze nového lídra zpochybnit oficiálními postupy nejméně rok po nástupu do funkce. Konzervativci však věří, že při dostatečném tlaku přinutí Trussovou, aby rezignovala sama.

Alternativní cestou by bylo vyvolání hlasování o nedůvěře vlády, ovšem otázkou je, zda by konzervativní poslanci kritičtí k premiérce byli ochotni hlasovat spolu s opozicí, když vidí v průzkumech, že by předčasné volby vynesly k moci labouristy.