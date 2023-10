Konec sezony se nepovedl. Chorvatsko zaplavili páchnoucí brouci

„Začíná to být nesnesitelné,“ postěžovala si čtenářka webu dnevnik.hr. „Každý den jich několik najdu doma, o terase ani nemluvím. Vím, že kněžice nejsou nebezpečné, ale mám pocit, jako by zabraly můj dům i pověšené prádlo na zahradě,“ přiblížila. „A nejhorší je to v noci. Lehnete si do postele a oni bzučí, létají a přistávají kolem vás,“ dodala.