Když Gazané zabijí vůdce Hamásu, válka bude kratší, uvedl izraelský ministr obrany

Galant také prohlásil, že Hamás nemá žádné limity. Za masakr ze sedmého října tohoto roku je podle Galanta odpovědné vedení Hamásu. „My se k němu dostaneme. Dostaneme se k Sinvárovi a zlikvidujeme ho. Pokud nás obyvatelé Gazy předběhnou, zkrátí to válku,“ prohlásil podle serveru The Times of Israel Galant.