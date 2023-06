Britský expremiér Johnson se s okamžitou platností vzdal mandátu poslance

Při vyšetřování šlo mimo jiné i o to, zda Johnson úmyslně lhal poslancům, před nimiž porušení vládních protipandemických pravidel popřel.

„Nelhal jsem a věřím, že i (členové) výboru to v srdci vědí… Vědí velmi dobře, že když jsem mluvil ve sněmovně, říkal jsem to, co jsem tehdy považoval za pravdivé,“ uvedl v pátek Johnson. „Stále nepředložili jediný kousek důkazu, že jsem vědomě a lehkovážně uvedl sněmovnu v omyl,“ dodal.