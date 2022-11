Izraelský ministr označil americké vyšetřování smrti novinářky za chybu

Ganc vydal prohlášení na twitteru, v němž uvedl, že Izrael dal Spojeným státům jasně najevo, že „nespolupracujeme na jakémkoliv externím vyšetřování“. „Rozhodnutí amerického ministerstva spravedlnosti vyšetřovat nešťastnou smrt Šírín abú Akláhové je vážnou chybou,“ uvedl ministr s tím, že Izrael provedl vlastní „nezávislé a profesionální“ vyšetřování. „Nedovolíme zasahování do vnitřních záležitostí Izraele,“ dodal.

Mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti na žádost agentury AP o komentář ke Gancovu prohlášení zatím nereagoval. Podle AP není jasné, kdy bylo americké vyšetřování zahájeno a co bude znamenat. Vyšetřování izraelských operací ze strany USA by však bylo vzácným krokem, který by mohl otřást pevným spojenectvím mezi oběma zeměmi, píše agentura.