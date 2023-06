Izraelská vojenská operace na Západním břehu je na spadnutí

„Nastal čas vrátit se k cíleným úderům ze vzduchu, bourat budovy, stavět zátarasy, vyhnat teroristy a zavést trest smrti pro teroristy,“ prohlásil podle listu The Times of Israel ministr Ben Gvir. „Vyzývám premiéra Netanjahua a ministra obrany Joava Gallanta, aby zahájili operaci na Západním břehu Jordánu,“ dodal.

„Minulý měsíc jsme dokázali, že s vrahy se dokážeme vypořádat bez výjimky. Ti, kteří nám způsobili utrpení, jsou v hrobě, nebo ve vězení. Tak tomu bude i tentokrát,“ řekl v reakci na útok na čerpací stanici v židovské osadě Eli na Západní břehu podle listu The Jerusalem Post premiér Netanjahu. Vojenskou operaci nevyloučil, podle něj jsou všechny možnosti otevřené, informoval The Times of Israel.