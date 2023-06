Čtyři mrtví Izraelci při útoku na čerpací stanici na Západním břehu

Izraelští záchranáři podle listu uvedli, že původně vyjížděli k osmi zraněným, čtyři z nich ale zemřeli při převozu do nemocnice. „Jeden ze zraněných je v kritickém stavu,“ dodal záchranář Motti Dahan.

Podle webu The Times of Israel stříleli palestinští ozbrojenci nejprve v restauraci, kam přijeli v ukradeném autě, a pak se přemístili k čerpací stanici.

Tam jednoho z nich zastřelil ozbrojený izraelský civilista, druhému se podařilo ujet. Do jeho pronásledování se zapojily všechny bezpečnostní složky včetně kontrarozvědky Šin Bet.

Útok u osady Eli na Západním břehu přichází pouhý den poté, co zatýkání dvou Palestinců v Džanínu na Západním břehu přerostlo v krveprolití.

Izraelská armáda podle The Times of Israel potvrdila, že ve městě použila vrtulník, jehož úder kryl evakuaci vojáků, jejichž vozidlo zasáhla nastražená podomácku vyrobená nálož, když přijeli do Džanínu.