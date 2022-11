Hnutí založené oligarchou. Nejen to komplikuje Gruzii vstup do EU

Hlavní vládní hnutí Gruzínský sen to v tuto chvíli hraje tak trochu na obě strany. Jeho zástupci se dušují, že vstup do EU je pro ně prioritou, ale k omezení závislosti na Rusku se příliš nemají. Poté, co 24. února vtrhla ruská vojska na Ukrajinu, uvalil Západ sankce na Kreml a vyzval své partnery včetně Gruzie, aby tak učinili také. To tamní vláda odmítla a nadále odmítá z bezpečnostních důvodů s argumentem, že nechce Rusko vyprovokovat.