Havárie Air India brala životy a rozbíjela sny

„Nenabíralo výšku a jen klouzalo, než náhle narazilo do budovy a explodovalo. Nejdřív jsem si myslel, že jsem mrtvý. Později jsem si uvědomil, že jsem stále naživu, a viděl jsem otvor v trupu,“ popsal Rameš deníku The Guardian. Všechno se to odehrálo velmi rychle. „Třicet vteřin po startu se ozval hlasitý hluk a pak se letadlo zřítilo. Všechno se to stalo tak rychle,“ citovala Rameše agentura Reuters.