Klapky, podvozek, motory? Internet zaplavily spekulace o zřícení boeingu v Indii

„Jednou z možností, proč letoun havaroval, mohla být porucha vztlakových klapek,“ řekl expert na letectví Heinrich Großbongardt televizi ARD. „V tuto chvíli můžeme opravdu jen spekulovat, protože je klíčové, aby se analyzovaly záznamy letových údajů,“ dodal. Podle listu Hindustan Times byla nalezena jedna černá skříňka.

Zasunuté klapky?

Na možnost, že vztlakové klapky nebyly vysunuté, upozorňují mnozí uživatelé sociálních sítí pod příspěvky s videozáznamem vzletu stroje. Na něm je vidět, jak plně natankované letadlo ve čtvrtek ve 13:38 místního času vzlétlo, nabralo určitou výšku, ale náhle přestalo stoupat a následně se zřítilo.

Standardně se vztlakové klapky při vzletu podle okolností vysunují na 5°, 10° nebo 15°. Na záběrech ale není vysunutí klapek jasně zřetelné. Záznamy však nejsou kvalitní a nedokazují stoprocentně, že klapky nebyly vysunuté třeba na 5°, což nemusí být rozpoznatelné.

Obecně platí, že vzlétnout lze za určitých podmínek i bez vysunutých klapek. Letoun typu Dreamliner by se ale v tomto konkrétním případě takovému postupu aktivně bránil. Systém totiž vyhodnocuje všechny parametry týkající se vzletu, mimo jiné i vyšší hmotnost stroje vyplývající z toho, že byl před dalekou cestou plný paliva, i nižší hustotu vzduchu vzhledem k panujícímu 40stupňovému vedru. Právě kvůli těmto věcem je potřeba již před startem klapky vysunout k získání potřebného vztlaku. Pokud by vysunuty nebyly, software by v takto nevhodné konfiguraci zahájení vzletu ani neumožnil.

Kamerový záznam pádu letadla v IndiiVideo: Reuters

Lidská chyba?

Boeing 787-8 ihned po startu ztratil výšku. Poté, co odborníci oslovení týdeníkem Spiegel zhlédli videa z havárie, poukázali na to, že nebyl zasunutý podvozek stroje, i když v dané fázi letu už by to tak mělo být, aby stroj mohl stoupat. A opět poukazují na údajně zasunuté klapky. Někteří experti se proto domnívají, že nehodu má na svědomí lidská chyba.

„Jeden z pilotů si mohl splést páky v kokpitu, které se používají k ovládání podvozku a klapek. Místo toho, aby zatáhl podvozek, mohl omylem zatáhnout klapky,“ napsal Spiegel s odvoláním na experta.

Taková chyba je možná, nicméně je extrémně nepravděpodobná. I v takovém případě sice ještě existuje hypotetická možnost situaci zachránit zvýšením tahu motorů, v dané situaci však stroj zřejmě neměl potřebnou výšku.

Piloti zříceného stroje patřili mezi ty zkušené, obzvlášť kapitán Sumít Sabharvál. Ten měl podle indického Generálního ředitelství civilního letectví nalétáno 8200 hodin a svou profesi vykonával více než 22 let. Podílel se i na výchově a výcviku nových pilotů, patřil mezi instruktory a prováděl přezkoušení, připomněl Spiegel.

Druhý pilot Clive Kundar měl nalétáno kolem 1100 hodin, včetně výcviku, lze ho tak označit za středně zkušeného.

Selhání obou motorů

Další kolující hypotézou, co mohlo způsobit pád letadla, je extrémně vzácná porucha obou motorů najednou. Kapitán Tadeusz Wrona v rozhovoru pro Polsat News řekl, že se stroj choval, jako by se snažil přistát, což může naznačovat nedostatečný výkon obou motorů zároveň. Při selhání jen jednoho motoru by se stroj choval odlišně. „Pokud se vyskytly problémy, musely selhat oba motory,“ poznamenal Wrona.

Porucha obou motorů by byl vzácný úkaz. Stroj byl vybaven motory General Electric Aviation, které patří k nejmodernějším na světě. Způsobit by ji mohli třeba ptáci, jako se to stalo v roce 2009 v New Yorku. Airbus A320 se tehdy dostal do hejna a oba motory nasály ptačí těla, následkem čehož prudce klesl jejich tah. Kapitán Chesley Sullenberger situaci vyřešil přistáním na řece Hudson. Tento známý příběh popisuje film Sully s Tomem Hanksem v titulní roli.

Jinou teorií, která by vysvětlovala jinak málo pravděpodobné vysazení obou motorů najednou, je selhání přísunu paliva. To by mohlo být způsobeno například jeho kontaminací.

„Mayday… žádný tah“

Ačkoliv není možné určit přesně příčiny zřícení letadla pouhý den po havárii, z dostupných informací se zatím jeví problém s motory jako pravděpodobnější.

Svědčí pro to i poslední zachycená slova kapitána Sabharvála pouhých jedenáct sekund po startu letadla: „Mayday… žádný tah, ztráta výkonu, nemůžeme vzlétnout.“ Řídící letového provozu okamžitě reagoval, ale už mu nikdo neodpovídal. Vzápětí stroj narazil do budovy lékařské ubytovny, kde zahynuli další lidé.