Zpackaná domácí obřízka v Itálii: Ani ne měsíční chlapeček zemřel

Pouhých dvacet dní po narození zemřel v Itálii chlapec, kterého jeho rodina nechala v domácích podmínkách neodborně obřezat. Zákrok se nepovedl a novorozenec silně krvácel. Rodiče ho přivezli do nemocnice v Římě, bylo však pozdě. Upozornil na to v pondělí britský deník The Daily Mail.

Foto: Alex Švamberk, Novinky Ilustrační foto

Italská policie v souvislosti s úmrtím novorozence zadržela a obvinila dvě ženy nigerijského původu. Sdělila jim obvinění ze zabití a neoprávněného vykonávání profese. Pro provádění domácích obřízek totiž neměly povolení. Obviněna by mohla být i matka dítěte, kterou vyšetřovatelé podezírají se spolčení se dvěma zadrženými ženami. Obřízku nechávají svým novorozencům v Itálii a dalších evropských zemích dělat muslimští přistěhovalci z náboženských a kulturních důvodů. Velí jim tak víra a tradice. Mnozí italští lékaři ale trvají na tom, že obřízku provedou až u starších dětí, zpravidla od 4 let, a tak zbývají soukromé kliniky a často neodborně prováděné zákroky doma. Zatímco obřízka na soukromé klinice vyjde na 4 tisíce eur, tedy v přepočtu skoro 100 tisíc eur, domácí operaci je možné domluvit za 50 až 200 euro (asi 1 až 5 tisíc korun).