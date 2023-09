Záplavy u Madridu zabily nejméně dva lidi, zavřely dálnice, metro i železnice

Muž, který jel v kritické době po dálnici nedaleko Toleda, takové štěstí neměl a poté, co v důsledku extrémního počasí havaroval, přišel o život. Další oběť je potvrzená přímo z Madridu.

Španělský server 20Minutos informoval o dopravním kolapsu, které v metropolitní oblasti Madridu lijáky způsobily. V pondělní ranní špičce byl přerušen provoz na některých linkách metra, neboť voda natekla do podzemí. Z řady směrů se do metropole nedalo vůbec dostat - kvůli následkům prudkých dešťů nebylo možné projet po několika dálnicích a železničních tratích.

Podle předsedkyně madridské regionální vlády Isabel Díaz Ayusové citované listem El País mohly být následky ještě horší. „V neděli jsme vydali výstrahu kvůli očekávaným silným dešťům a vyzvali lidi, ať pokud možno neopouštějí domovy (…) Ukazuje se, že to bylo správné rozhodnutí,“ řekla politička s tím, že požádala centrální vládu, aby pro nejhůře postižené lokality vyhlásila stav katastrofy. To by umožnilo rychlejší a efektivnější pomoc s odstraňováním následků lijáků.