Nová železniční trať by měla „vyřešit vojenské cíle“, sdělil Balickyj. „Zejména poslouží vývozu obilí na kontinent, železné rudy, železného šrotu, uhlí a mnoha dalších surovin, které je potřeba dopravit do velké země,“ uvedl představitel ruské okupační správy.

„Jezdit přes Krymský most je nejenom dlouhé, ale v současnosti i nebezpečné,“ uvedl také Balickyj ohledně další železniční trati, která vede z Krymu přes Krymský (Kerčský) most do Krasnodarského kraje na jihu Ruska.