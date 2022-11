Za usmrcení medvědem vyplatí odškodné 1,5 milionu

Sedmapadesátiletého muže usmrtil medvěd v lese u obce Liptovská Lúžna a jednalo se o první dokázaný smrtelný útok medvěda na Slovensku za sto let. Mydliarovo bezvládné tělo našli jeho bratři, kteří se ho vydali hledat, když se nevrátil domů.

Později se potvrdilo, že muže napadl medvěd. „Dali bychom všechno za to, aby žil. Byl to dobrý člověk a velmi nám chybí. Žádné peníze nám ho nenahradí, vlastně o ně vůbec nejde. Ale stát by měl převzít zodpovědnost za chování zvířete, které chrání,“ řekla vdova pro web čas.sk.