Z řeckého města je po bouřích jezero, další vesnice jsou stále odříznuté

Řečtí záchranáři, hasiči a armáda pokračují ve vyprošťování lidí, které voda uvěznila v zaplavených domech. Od úterý pomohli odejít do bezpečí zhruba 1800 lidem, přičemž tři stovky z nich musel vyzvednout vrtulníky. V nejhůře postižené Thesálii úřady na příští dny zrušily výuku ve školách.

Z tlakové níže Daniel by se o víkendu na teplými vodami jižního Středozemnho moře mohl stát dokonce medikán, někdy označovaný jako středomořský hurikán. Meteorologové očekávají, že poputuje nad severní Libyi, do prostoru mezi Tripolisem a Benghází. V pobřežních oblastech tam hrozí prudký vítr s nárazy i přes 120 kilometrů za hodinu, vysoké vlny a také intenzivní déšť vedoucí k rychlým povodním. Po přechodu nad severoafrickou pevninu by na začátku příštího týdne měl Daniel zaniknout.