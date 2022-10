Video zachytilo padající ruský bombardér a explozi

Nehoda si vyžádala 13 mrtvých z řad obyvatel devítipatrového domu, který celý zachvátily plameny. Jsou mezi nimi tři děti. Dalších 19 osob bylo zraněno, přičemž čtyři s popáleninami byli převezeni do Krasnodarské oblastní nemocnice, jsou v extrémně těžkém stavu. Zbylí zranění nejsou v ohrožení života, i když ještě dva zranění by měli být převezeni do Krasnodarské oblastní nemocnice. Je mezi nimi těhotná dívka.