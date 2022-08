V rakouských Alpách zachraňovali pět mladých Čechů, nezvládli sestup

Pět českých přátel ve věku 17 až 20 let vyjelo v úterý lanovkou na vrchol Feuerkogel v hornorakouském pohoří Höllengebirge, odkud pak došli na několik kilometrů vzdálenou chatu Riederhütte. Dnes ráno měli v úmyslu sestoupit zpět do údolí cestou Grosser Totengraben, kterou jim ukazovala mobilní aplikace. Policii později pětice řekla, že se na cestu vydala poté, co se u pracovnice chaty přesvědčila, že je sestup tímto směrem skutečně možný.