V Petrohradu zadrželi tisíce migrantů, verbují je do války, píše exilový server

Petrohradský server Fontanka už na Nový rok informoval, že během noci byly na policejní stanice předvedeny asi tři tisícovky cizinců. Novaja gazeta tvrdí , že zadržených bylo ve skutečnosti mnohem více, ale že ženy a děti převezli do přísně střeženého střediska ve čtvrti Krasnoje selo, zatímco muže do cel předběžného zadržení. Podle portálu nešlo o žádné „živelné“ zatýkání, ale o pečlivě připravený plán, který má doplnit stavy ruské armády válčící na Ukrajině, a netýká se jen Petrohradu.

Už po vpádu ruských vojsk do sousední země předloni v únoru přijalo Rusko zákony usnadňující nabytí ruského občanství. Moskva počítala s tím, že Ukrajinci utíkající před válkou, a to i do Ruska, budou masově žádat o ruské pasy. Takových Ukrajinců se však našlo málo, protože potenciální zájemci tak nejspíše učinili již v předchozích letech. Zájem ale projevili migranti ze Střední Asie.