Zrušme migrační byrokracii a tisíce lidí ze Západu se pak přestěhují k nám, fantazírují v Rusku

Komsomolskaja pravda se ptá, proč ruský migrační systém klade nejrůznější překážky pro cizince, kteří jsou připraveni přestěhovat se do Ruska a žít tam.

„Řeči, že lidé ze Západu sní o odchodu do Ruska, jsou skutečně stále slyšitelnější. Ve Státní dumě se dokonce konaly schůzky o tomto mimořádném jevu, na internetu se množí chaty jak cizinců, tak etnických Rusů, kteří chtějí odejít ze zahraničí do Ruska kvůli Moskvě, Petrohradu, vesnici na Altaji… Němci již sní o výsadbě zahrad na Volze, stejně jako jejich předkové za Kateřiny II.,“ tvrdí list s tím, že se ale jen málokomu podaří prokousat pavučinou ruské byrokracie.

Několik takových lidí ze Západu se prý podělilo o svůj příběh a popsali, jakým migračním peklem museli projít, aby získali „vytoužený pas občana Ruské federace“. Citují například rusifikovaného amerického novináře Tima Kirbyho: „Je čas zvyknout si na to, že nyní máte zemi, kam se mnoho lidí chce přestěhovat a žít v ní,“ tvrdí.

Do Ruska se údajně přestěhoval z USA v roce 2006. „Prošel jsem si všemi pekelnými kruhy v migračních centrech. Už 12 let si chodím vyřizovat ruský pas. A teď bloguji o Rusku, vzbuzuji o něj zájem. Ale zdá se, že je to zbytečné,“ stěžuje si. Každý den prý dostává dopisy s dotazy, jak na cestě za ruským pasem postupovat. „Nemám odpověď. Příliš velká byrokratická přehrada brání proudění migrantů ze Západu,“ hlásí.