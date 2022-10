V Bulharsku mají opět parlamentní volby. Za necelé dva roky už počtvrté

„Sestavení vlády bude obtížné a bude vyžadovat velké kompromisy,“ řekl agentuře Reuters analytik Daniel Smilov. „Doufám, že všichni Bulhaři dostanou rozum, a tak zvolíme stabilní vládu, ale bohužel to, co vidím a cítím, není slibné,“ poznamenala jedna z voliček, pětapadesátiletá právnička Julia Grozevová.

Až osm stran by podle předvolebních průzkumů mohlo překonat hranici pro vstup do rozdrobeného parlamentu, kde by mohly posílit populistická a proruská uskupení, poznamenala agentura AP. Po mdlé kampani se očekává nízká účast kvůli apatii voličů rozčarovaných z politiků, kteří nejsou schopni dát dohromady životaschopnou vládní koalici.