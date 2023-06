Ukrajinci zasáhli most na Krym, mohli použít britské střely Storm Shadow

„V noci byl podniknut útok na Čongarský most. Zranění nejsou. Pyrotechnici nyní provádějí expertízu použité munice,“ uvedl Aksjonov na svém kanálu na Telegram u s tím, že později bude podána zpráva o tom, zda je možné most používat a za jakých podmínek.

Dokud se zkoumá konstrukce Čongarského mostu, žádáme vás, abyste pro cesty do Záporožské oblasti zvolili trasu přes město Armjansk, napsal Krjučkov. Cesta přes Armjansk do Melitopolu je však výrazně delší a železnice přes něj vede jen do Chersonu a ne na východ.