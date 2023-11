Ukrajina nakupuje ohromné množství munice za vysoké ceny, Rusové ji mají levnější z Íránu

Válku na Ukrajině provází obrovské množství přestřelek, při nichž se spotřebovává ohromné množství munice, a to nejen dělostřelecké, o níž se hovoří nejčastěji. Ukrajina se ji snaží nakoupit, kde to jen jde, a často za velmi vysoké ceny, uvedl server Defence One. Mnohdy nakupuje od firem, které nesplnily předchozí dodávky. Kyjevu se podařilo získat malorážovou munici i ze Švýcarska, byť to prodej zakázalo.

Foto: Stringer, Reuters Ukrajinští vojáci střílejí ze samohybné houfnice 2S1 Gvozdika směrem k ruským jednotkám na pozici poblíž Časiv Jar