Tornádo na Slovensku převrátilo karavan, roční dítě z Plzně skončilo v nemocnici

Z prodejních míst stánkařů jsou trosky. Eduard Virág z Levic zde prodával plážové zboží celých dvacet let, ale teď mu nezůstalo nic. „Jen nám zavolali, že to smetl velký vítr. Proti přírodě se bojovat nedá,“ pokrčil rameny Virág.

Sezona v Podhájské právě vrcholí a starosta Krajmer se turistům za nepříjemnosti osobně omlouval. „Prosím vás o trpělivost. Děláme, co se dá,“ řekl například starším českým turistům. „Kdyby se to stalo odpoledne, když tady bylo hodně lidí, tak by to bylo asi horší,“ dodala jedna z českých turistek. „Bohužel, nevím, jestli to dneska nezabalíme a nepojedeme domů,“ dodala další.