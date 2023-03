Teploty ve Střední Evropě spadnou, pokryje ji sníh

Studené severní proudění podle ní výrazně srazí teploty a přinese návrat sněhových vloček i do nížin. „Noční teploty budou klesat pod bod mrazu, klesnou až k -5 °C,“ řekla. To s sebou přináší nejen možnost tvorby náledí, ale také nebezpečí pro vegetaci. A to zejména v nižších polohách. Například na jižní Moravě už kvetou meruňky. „S mrazivými rány musíme počítat do čtvrtka, potom půjdou teploty pozvolna nahoru,“ řekla Honsová.