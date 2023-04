Stalin jako Mickey Mouse? Ruští poslanci se domáhají stíhání ředitelky muzea

Lichačovová jen pár dní po svém březnovém jmenování do čela renomovaného moskevského muzea v televizi řekla, že Stalina vnímá jako postavu popkultury. Upozornila, že se v Rusku o Stalinovi začíná mluvit pokaždé, když je zapotřebí pozornost odpoutat od reálných problémů.

„Lidi úplně vážně debatují o Stalinově smrti. Občané, to jste úplně zhloupli? To nemáte k posouzení nic jiného? Pro nás byl Stalin vždy svérázným signálem. Je pro nás předmětem popkultury, jako Mickey Mouse. Zpodobnění Stalina je mnoho a v konečném součtu je to předmět popkultury. Pokaždé, kdy je záhodno odpoutat pozornost lidí od něčeho závažného, přijde na řadu Stalin,“ prohlásila.