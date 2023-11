Slovenským prezidentem by se stal s přehledem Peter Pellegrini, ukázal průzkum

Pellegrini by podle zmíněného průzkumu získal 34,9 procenta hlasů a bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok (59) 26,5 procenta hlasů. Třetí by s velkým odstupem skončil bývalý předseda nejvyššího soudu Štefan Harabin (66), kterého podpořilo 7,7 procenta dotázaných. Do druhého rozhodujícího kola by se tak s největší pravděpodobností měli dostat Pellegrini a Korčok.