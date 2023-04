Prchal už maká na Slovensku. Připravil kampaň pro Sulíka

Kampaň vsadila na šest nejznámějších tváří strany, které se objevují na fotografiích a billboardech. Jsou oblečeni v bílých tričkách, modrých džínách a jsou naboso. Je zjevné, že se chtějí zaměřit na mladé voliče. Podle průzkumů se preference strany pohybují těsně nad pěti procenty potřebnými pro zvolení do parlamentu. Předčasné parlamentní volby se na Slovensku budou konat 30. září 2023.

„Ano, my opravdu měníme hru a jdeme do boje,“ říká odhodlaně předseda strany Sulík. Saska zdůrazňuje, že strana nebyla namočena do žádného korupčního skandálu, její program sestavili opravdoví experti a strana má desetileté zkušenosti v politice.