Šestiletý Savelij dostal od policie chytré hodinky, když jeho otec padl na Donbasu „při obraně vlasti“

„Víš, že se přání vždycky plní?“ zeptal se ho generál. Chlapec mlčky přikývl a tak mu generál řekl: „Víš co je hlavní? Věřit, věřit svému snu. Vidíš, že sny se plní. Přání se vždy plní,“ řekl mu generál, jako by nehrozilo, že by chlapec mohl chtít vidět tátu.